Doctoriță dată dispărută, găsită inconștientă într-o pădure de lângă București Oamenii legii au fost alarmați de familia medicului, care nu a mai fost de gasit. Polițiștii au localizat-o pe femeie dupa semnalul GPS al telefonului! S-a dat alarma in Capitala, dupa ce o doctorița nu a mai fost de gasit! Femeia in varsta de 43 de ani a plecat de acasa, insa nu a mai raspuns la telefon, dar nici nu s-a mai intors la domiciliu. Membrii familiei sale s-au panicat, așa ca au sunat la 112. Doctorița data disparuta, gasita inconștienta intr-o padure Oamenii legii au deschis o ancheta și au inceput sa o caute pe femeia data disparuta . Intr-un final, salvatorii au depistat semnal… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

- O doctorița din Capitala a fost gasita inconștienta intr-o padure din apropiere de Bragadiru. Femeia de 43 de ani a fost cautata ore in șir de polițiști și jandarmi. Alerta a fost data disparuta de familie, care a intrat in panica dupa ce femeia nu a mai raspuns la telefon și nu a ajuns acasa.Polițiștii…

