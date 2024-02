O posibila alerta de gripa aviara ar putea fi declanșata in capitala, urmare a gasirii unei lebede moarte in Parcul IOR. Fundația „Visul Luanei” a trimis lebada la Direcția Sanitar Veterinara pentru analize. In acest moment, autoritațile așteapta rezultatele testelor. Gripa aviara, o boala virala extrem de contagioasa, ataca sistemul respirator, digestiv și/sau nervos al pasarilor. Aceasta nu numai ca afecteaza pasarile, dar poate constitui o amenințare grava și pentru alte specii de animale, iar in cazuri izolate și pentru oameni. Data fiind potențiala gravitate a situației, Fundația „Visul Luanei”…