Primaria Sectorului 2 din București a anunțat lansarea spre consultare publica a unui proiect de hotarare care interzice hranirea porumbeilor sau a altor pasari salbatice pe domeniul public. Inițiativa vine in urma numeroaselor plangeri ale cetațenilor legate de murdaria provocata de pasari. Motive Administrația locala subliniaza ca resturile alimentare lasate in urma hranirii porumbeilor constituie surse de infecție, atragand gandaci, muște și șobolani. Mai mult, s-a descoperit ca un porumbel poate produce aproximativ 1 kg de excremente acide in fiecare luna, ceea ce amplifica problemele de igiena…