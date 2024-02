Stiri pe aceeasi tema

- Trei mari spitale din țara s-au constituit parte civila in procesul penal care o vizeaza pe Monica Macovei, fost ministru al Justiției, pentru recuperarea cheltuielilor cu spitalizarea motociclistului accidentat de aceasta, in apropiere de Mangalia.Este vorba despre Spitalul de Urgența din Constanța,…

- Potrivit unor surse apropiate anchetei, citate de Realitatea Plus, Spitalul județean Constanța s-a constituit ca parte civila in dosar, pentru recuperarea cheltuielilor cu spitalizarea motociclistului accidentat de fostul ministru al Justiției, in apropiere de Mangalia.Unitatea se va indrepta impotriva…

- Institutul National de Sanatate Publica a anunțat ”alerta epidemiologica” avand in vedere ca trei saptamani la rand s-a inregistrat o creștere a numarului cazurilor de gripa. INSP a informat, joi, ca saptamana 22 – 28 ianuarie a fost a treia saptamana consecutiva in care incidenta infectiilor respiratorii…

- Marți dimineața, la Judecatoria Mangalia a avut loc primul termen in dosarul in care Monica Macovei a fost trimisa in judecata, de procurorii din cadrul Parchetului de pe langa Curtea de Apel Constanța, sub aspectul savarșirii infracțiunii de vatamare corporala din culpa. Ilie Constantin, motociclistul…

- Turkish Airlines ia in calcul extinderea activitații in Romania. Compania e cunoscuta pentru navele sale de tip wide-body (avioane cu fuselajele mari, care au doua culoare intre scaune). Estimarile realizate de companie arata ca la nivel global, traficul aerian se va dubla pana in 2042, urmand a creste…

- Potrivit prognozei meteorologilor, in intreaga țara se vor inregistra precipitații sub forma de lapovița și ninsori.Chiar și in București, temperaturile vor inregistra valori negative.„Zilele viitoare ne asteptam, evident, la o racire in ceea ce privește aspectul vremii, mai ales la nivelul temperaturilor…

- Monica Macovei a fost trimisa in judecata, la finele lunii septembrie 2023, de procurorii din cadrul Parchetului de pe langa Curtea de Apel Constanta, sub aspectul savarsirii infractiunii de vatamare corporala din culpa, prev. de art. 196 alin. 2 si alin. 3 C.p. Incepe procesul Monicai Macovei, fostul…

- Situație inedita pentru pacienții Spitalului Județean Botoșani. Pentru ca parcarea instituției este in reparații, oamenii au fost externați direct in…strada. Pacienții care au fost operati, se deplaseaza greu sau sunt in varsta, erau pana acum duși cu un carucior de pe secție pana la parterul spitalului,…