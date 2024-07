Institutul Elie Wiesel“ reactioneaza in urma canonizarii preotilor Dumitru Staniloae, Ilarion Felea si Ilie Lacatusu

Stiri pe aceeasi tema

- In zilele de joi și vineri, 11-12 iulie, in Aula Magna „Teoctist Patriarhul” din Palatul Patriarhiei, sub președinția Preafericitului Parinte Patriarh Daniel, s-a desfașurat ședința de lucru a Sfantului Sinod al Bisericii Ortodoxe Romane.

- Clopotele bisericilor ortodoxe vor fi trase, joi, la ora 12,00, in semn de vesnica pomenire, pretuire si recunostinta fata de eroii care s-au jertfit pentru libertatea poporului roman, credinta crestina si tara, arata un comunicat al Patriarhiei Romane, transmis marti. La fiecare Sfanta Liturghie savarsita…

- Preocuparea pentru o justiție eficienta, in slujba cetațenilor, este constanta pentru reprezentanții PNL in Parlament și in Guvern. „Țin sa o felicit pe colega mea, ministra justiției Alina Gorghiu , pentru ca astazi, alaturi de președintele Uniunii Naționale a Barourilor din Romania, Traian Briciu…

