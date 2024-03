Băncile solicită majorarea plafonului pentru creditele Noua Casă Bancile participante la programul Noua Casa au propus o majorare semnificativa a plafonului de creditare, de la 70.000 de euro la 120.000 de euro, pastrand condițiile de avans la 5%, a anunțat Dumitru Nancu, directorul general al Fondului Național de Garantare a Creditelor pentru IMM (FNGCIMM). Bancile au facut solicitarea in contextul in care piața imobiliara a inregistrat o creștere constanta a prețurilor, ingreunand accesul la locuințe pentru un numar mare de cumparatori. Decizia finala va fi luata in vara, odata cu revizuirea bugetara și va fi influențata de evoluția programului pana la acel… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

