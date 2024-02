Stiri pe aceeasi tema

- ”Ministerul Finantelor are rolul sa ofere alternative: sa vina cu propuneri care sa sustina inovarea, investitiile si cresterea economica. O misiune in care mizam pe dialogul social ca element central. Am avut astazi un schimb de idei si perspective foarte util cu membrii Consiliului Patronatelor Bancare,…

- Se ofera un ajutor de la stat pentru firmele afectate de razboi. Detalii in acest sens vin de la ministrul Finantelor, Marcel Bolos. Oficialul de la Guvern anunța ca pregatește schema de ajutor de stat IMM PLUS. Aceasta este o masura de sprijinire a accesului la lichiditati a intreprinderilor mici si…

- ”Ministerul Finantelor are rolul sa ofere alternative: sa vina cu propuneri care sa sustina inovarea, investitiile si cresterea economica. O misiune in care mizam pe dialogul social ca element central. Am avut astazi un schimb de idei si perspective foarte util cu membrii Consiliului Patronatelor Bancare,…

- ”Ministerul Finantelor are rolul sa ofere alternative: sa vina cu propuneri care sa sustina inovarea, investitiile si cresterea economica. O misiune in care mizam pe dialogul social ca element central. Am avut astazi un schimb de idei si perspective foarte util cu membrii Consiliului Patronatelor Bancare,…

- Plafonul de garantare destinat Programului Noua Casa, editia 2024, in valoare de 1 miliard de lei, a fost aprobat in sedinta de guvern din 31 ianuarie 2024, a anuntat joi Fondul National de Garantare a Creditelor pentru Intreprinderile Mici si Mijlocii (FNGCIMM). Conform sursei citate, pentru a facilita…

- Programul Noua Casa 2024. Plafon de garantare de 1 miliard de lei, noi finantatori, reduceri la comisioane si onorarii notariale Programul Noua Casa 2024. Plafonul de garantare destinat Programului Noua Casa – editia 2024, in valoare de 1 miliard de lei, a fost aprobat in sedinta de guvern din 31 ianuarie,…

- Plafonul de garantare destinat Programului Noua Casa, editia 2024, in valoare de 1 miliarde lei, a fost aprobat in sedinta de guvern din 31 ianuarie 2024, a anuntat joi Fondul National de Garantare a Creditelor pentru Intreprinderile Mici si Mijlocii (FNG

- Angrenarea sistemului financiar bancar și a mediului antreprenorial din județul Brașov, cu sprijinul Ministerului Dezvoltarii, Lucrarilor Publice și Administrației și a Fondului Național de Garantare a Creditelor pentru Intreprinderile Mici și Mijlocii. Fondul Național de Garantare a Creditelor pentru…