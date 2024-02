12,5 miliarde lei vor fi alocate pentru sprijinul antreprenorilor, prin Programul IMM PLUS

Ultimul spectacol al lunii februarie pe scena TNOB - Turandot

Ultimul spectacol al lunii februarie pe scena Teatrului National de Opera si Balet Oleg Danovski are loc in aceasta duminica, 25 februarie, de la ora 18.30, cu opera "Turandot", de Giacomo Puccini. Turandot este o opera in 3 acte compusa de Giacomo Puccini, pe un libret de Giuseppe… [citeste mai departe]