- Actiune de cautare – salvare a Salvamont Maramures in M-tii Maramuresului, zona Vf Poloninca, pentru gasirea si recuperarea unui cetatean ucrainean de 39 ani aflat din spusele lui de 4 zile pe munti, ud, nemancat si in hipotetmie usoara. Cetateanul ucrainean a fost gasit, i-a fost acordat primul ajutor,…

- Nu mai au provizii, apa și oboseala acumulata ii impiedica sa se mai deplaseze.Au fost localizați grație colegilor de la STS Maramureș iar echipa Salvamont Maramureș va face joncțiunea cu polițiștii de la Poliția de Frontiera Valea Vișeului din cadrul ITPF Sighetu Marmației și vor urca pe munte pentru…

- Un tanar ucrainean a fost salvat din Munții Maramureșului, dupa trei zile in care a ratacit fara apa și mancare. Salvamontiștii si politistii de frontiera au intervenit, sambata, pentru recuperarea barbatului, in cadrul intervenției fiind solicitat un elicopter, a informat Serviciul Salvamont Maramures,…

- Acțiune in derulare a SPJ Salvamont Maramureș in M-ții Maramureșului pentru recuperarea și extragerea unui cetațean ucrainean de 34 ani care acuza dureri la membrele inferioare fiind in imposibilitatea de a se mai deplasa. La caz se deplaseaza un echipaj al Salvamont Maramureș care va face joncțiunea…

- Salvamontistii si politistii de frontiera care au plecat, vineri, sa salveze un ucrainean ratacit in Muntii Maramuresului, dupa ce a trecut granita, au depistat in drum spre acesta alți patru ucraineni, relateaza News.ro.O echipa a Salvamont Maramures si o echipa a Politiei de Frontiera a ITPF Sighetu…

- Un ucrainean de 38 de ani este cautat marți de salvamontiști in Munții Maramureșului, unde, pe alocuri, zapada masoara doi metri. Soția barbatului a alertat autoritațile dupa ce timp de patru zile a așteptat un semn de la soțul ei, potrivit mediafax. Salvatorii din cadrul Salvamont Maramureș intervin…

- Actiune in desfasurare a SPJ Salvamont Maramures in M-tii Maramuresului ptr cautarea unui cetatean ucrainean de 38 ani a carui disparitie a fost anuntata de sotia acestuia. Barbatul a plecat de acasa in data de 21 Martie si a anuntat ca va suna acasa de indata ce va ajunge in Romania, fapt care nu s-a…

- In acest moment avem in desfașurare o operațiune de salvare a unui tanar de 22 de ani care a trecut din Ucraina in Romania noaptea trecuta și care acum a solicitat ajutorul autoritaților din Maramureș. Catre zona indicata au plecat salvatorii montani din cadrul Salvamont Maramureș, dar și polițiștii…