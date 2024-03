Stiri pe aceeasi tema

- La data de 9/10 martie a.c., in intervalul orar 20:00 – 04:00, polițiștii rutieri din Timișoara, Lugoj și Sannicolau Mare sub coordonarea Serviciului Rutier Timiș au organizat o acțiune in județul Timiș, ce a vizat creșterea gradului de disciplina rutiera cu accent pe combaterea consumului de alcool/droguri…

- Un barbat de 54 de ani a fost prins de polițiști, marți, cu o alcoolemie de 2,36 mg/l alcool pur in aerul expirat pe o strada din Timișoara. Inainte sa fie prins, barbatul a provocat și un accident, soldat doar cu pagube materiale. Polițiștii au fost sesizați prin apel 112 de un participant la trafic…

- Polițiștii au desfașurat o ampla acțiune in sistem integrat pe principalele artere ce fac legatura cu Autostrada A1 (Remetea Mare, Giarmata, Seceni, Lugoj), care a vizat combaterea fenomenului migrației ilegale. Acțiunea a avut loc joi, 8 februarie, in intervalul orar 18:30-21:30, sub coordonarea…

- Surprize pentru polițiștii care au oprit o mașina pe o strada din localitatea timișeana Ghiroda. Pe langa faptul ca șoferul era drogat și avea permisul suspendat, acesta era și cautat de polițiștii austrieci. „La data de 28 ianuarie, in jurul orei 23:50, polițiștii Serviciului Rutier Timiș au oprit…

