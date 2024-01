Stiri pe aceeasi tema

- Surprize pentru polițiștii care au oprit o mașina pe o strada din localitatea timișeana Ghiroda. Pe langa faptul ca șoferul era drogat și avea permisul suspendat, acesta era și cautat de polițiștii austrieci. „La data de 28 ianuarie, in jurul orei 23:50, polițiștii Serviciului Rutier Timiș au oprit…

- Mandat de executare a pedepsei cu inchisoarea pus in aplicare de polițiști, la Ghiroda. Oamenii legii au prins la volan un cetațean de 32 de ani urmarit internațional pentru furt. Mai mult, barbatul era drogat și avea permisul suspendat.

- In noaptea de duminica spre luni, la miezul noptii, polițiștii Serviciului Rutier Timiș au oprit pentru control pe strada Victoria din localitatea Ghiroda, un autoturism, condus de catre un barbat, in varsta de 32 de ani. In urma verificarilor in bazele de date, a rezultat faptul ca barbatul figureaza…

- La data de 28 ianuarie 2024, in jurul orei 09.30, polițiștii Secției 7 Poliție Rurala Sebeș au depistat un tanar de 25 de ani, din municipiul Sebeș, in timp ce conducea un autoturism, pe DJ 704 A, pe raza localitații Pianu de Jos, fiind sub influența bauturilor alcoolice. In urma testarii conducatorului…

- Comunicat IPJ Arad. Polițiștii orașului Santana au depistat, in seara zilei de 13 ianuarie, un tanar de 29 de ani, din localitate, in timp ce... The post Tanar din Santana, prins drogat la volan appeared first on Special Arad · ultimele știri din Arad .

- Un tanar de 19 ani a fost inregistarat de radar pe autostrada Turda – Borș cu 238 km/h. Polițiștii au pornit in urmarirea lui, dar nu au reușit sa il opreasca. El a fost identificat ulterior cu ajutorul polițiștilor din Satu Mare și a fost amendat. Potrivit IPJ Cluj, un șofer de 19 ani, din […] Articolul…

- Un politist local din comuna Dumbravita de langa Timisoara a fost prins baut si drogat la volan, dupa ce a fost implicat intr-un accident, joi, in fata Spitalului de Boli Infectioase din Timisoara.Potrivit IPJ Timis, barbatul de 53 de ani a condus un autoturism pe strada Gheorghe Adam spre strada Simion…

- Un tanar in varsta de 22 de ani a fost prins beat și drogat la volan de polițiștii clujeni, in timp ce conducea pe strada Clujului din municipiul Gherla. Tanarul șofer din Bistrița a fost reținut pentru 24 de ore.„La data de 12 noiembrie, in jurul orei 16.15, polițiștii din cadrul Poliției municipiului…