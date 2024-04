Stiri pe aceeasi tema

- Incepand de luni, ministrul Energiei, Sebastian Burduja, intra in concediu fara plata. Asta dupa ce PNL a decis ca ministrul sa fie candidatul partidului pentru Primaria Capitalei. Atribuțiile sale vor fi preluate de secretarul general, a anunțat Burduja, la Digi24, la emisiunea LIVE cu Rotaru și Kiss.

- Ajutor de stat pentru stocarea de energie cu buget de jumatate de miliard de euro. Jumatate din necesar, acoperit de baterii Ajutor de stat pentru stocarea de energie: Ministerul Energiei pregatește o schema de ajutor de stat cu buget de jumatate de miliard de euro pentru a finanța investiții in stocare…

- „Ministerul Energiei susține eliminarea taxei pe soare. De altfel, avem și raspunsul formal de la Comisia Europeana, care ne permite abrogarea acelui articol”, a spus Burduja, potrivit HotNews.ro.Potrivit acestuia, Comisia Europeana a precizat ca este vorba despre o clauza de tipul „poate”, adica fiecare…

- Sebastian Burduja, președintele PNL București, a cerut scuze bucureștenilor pentru ca liberalii au susținut-o pe Clotilde Armand (USR) sa caștige Primaria Sectorului 1, la precedentele alegeri locale. Declarațiile au fost facute in cadrul emisiunii „Selectiv”, moderata de Dan Bucura pe B1 TV. „Noi am…

- CGMB a aprobat in unanimitate acordul de principiu pentru fuziunea dintre Elcen și Termoenergetica. Producatorul de caldura al Capitalei, Electrocentrale București (Elcen) a confirmat decizia consilierilor Capitalei. ”ELCEN saluta aprobarea de catre CGMB a acordului de principiu pentru fuziunea dintre…

- Nicușor Dan este primul in intențiile de vot ale bucureștenilor, urmat la mica distanța de Gabriela Firea, potrivit unui sondaj CURS realizat in perioada 9-23 februarie. Unu din trei locuitori din Capitala sunt mulțumiți de activitatea actualului primar general. In topul intențiilor de vot pentru partide,…

- ”Ultima zi la Washington a inceput bine, ca invitat la un mic dejun de lucru, la sediul American Central European Business Association (ACEBA), alaturi de secretarul adjunct al departamentului de energie, Dr. Andrew Light. Ne straduim sa atragem investitii americane in sectorul energetic romanesc. Au…

- Guvernul Romaniei a aprobat miercuri, 31 ianuarie a.c. Memorandumul cu tema Realizarea serviciului public de alimentare cu energie termica in sistem centralizat (SACET), respectiv producerea, transportul, distribuția și furnizarea energiei termice) in Municipiul București, in vederea utilizarii optime…