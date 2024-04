Stiri pe aceeasi tema

- Principalele declarații ale lui Marcel Ciolacu:O sa incerc sa nu am un discurs politic, cu toate ca sunt președintele PSD și vremelnic și premier. M-am saturat sa vad explicații de ce nu se poate. Cand vin alegerile, vin politicienii și explica cum adversarii politici le-au taiat aripile și spun de…

- Președintele PNL București, Sebastian Burduja, a declarat, luni, ca rezultatele sondajului de opinie publicat de Nicușor Dan prezinta „o poza de moment”, criticandu-l pe edilul Capitalei, care s-a plasat pe locul doi in preferințele bucureștenilor și pledand pentru o candidatura comuna PSD-PNL.

- Un sondaj realizat la comanda primarului Nicușor Dan arata o cursa stransa intre Cristian Popescu Piedone, PPUSL, cu un scor de 40,4%, și edilul Capitalei, Alianța Dreapta Unita), cu 39,3%. Dar primarul Capitalei compenseaza in privința direcției in care se indreapta orașul, convingerea pentru 48,2%…

- Ministrul Energiei și Președintele PNL București, Sebastian Burduja, ii solicita in mod imperativ primarului Nicușor Dan sa suplimenteze ordinea de zi a ședinței Consiliului General de joi, 29 februarie, cu un punct in care sa se prevada aprobarea de principiu din partea CGMB a fuziunii ELCEN-TERMOENERGETICA.Memorandumul…

- Nicușor Dan este primul in intențiile de vot ale bucureștenilor, urmat la mica distanța de Gabriela Firea, potrivit unui sondaj CURS realizat in perioada 9-23 februarie. Unu din trei locuitori din Capitala sunt mulțumiți de activitatea actualului primar general. In topul intențiilor de vot pentru partide,…

- Presedintele PNL, Nicolae Ciuca, a afirmat, marti, ca formatiunea pe care o conduce isi va asuma un candidat propriu la Primaria generala a Capitalei si nu ii mai acorda sprijin politic actualului edil, Nicusor Dan."Avem o conducere la nivelul Filialei PNL Bucuresti. Domnul ministru Sebastian Burduja…

