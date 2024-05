Stiri pe aceeasi tema

- Megastarul pop Taylor Swift a vandut 2,61 milioane de copii in format fizic si unitati streaming din materialul ei discografic ''The Tortured Poets Department'' in prima saptamana de la lansarea acestui album in Statele Unite, a anuntat duminica Billboard, care a precizat totodata ca este vorba despre…

- Taylor Swift și-a lansat vineri, 19 aprilie, albumul cu numarul 11 din cariera, o noua poezie cu balade și ritmuri fresh. Și a inclus 31 de cantece in total, dupa ce ea a facut un anunț surpriza cu 15 piese suplimentare, denumit„The Tortured Poets Department: The Anthology” “The Tortured Poets Department”…

- Cați fani are Taylor Swift in America și de ce va conta la alegeri Taylor Swift este pe val! Artista a devenit miliardara, a scris istorie in clasamentul Billboard și este cel mai ascultat artist de pe Spotify. In plus, revista Time a numit-o „Personalitatea Anului”, peste Regele Charles și Putin. Acum,…

- Serban Ghenea a castigat, duminica, un nou premiul Grammy, in calitate de inginer de sunet/mixaj la albumul "Midnights" al lui Taylor Swift. Este prima persoana (nu artist) care castiga „Albumul anului” de cinci ori, potrivit Billboard.El a mai fost premiat la aceasta categorie, in aceeasi calitate,…