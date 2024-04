Stiri pe aceeasi tema

- Noul album al lui Taylor Swift, "The Tortured Poets Department", a doborat recordul pentru cel mai difuzat album pe Spotify intr-o zi, a anuntat platforma muzicala, noteaza The Guardian, potrivit news.ro

- Taylor Swift a lansat de curand albumul „The Tortured Poets Department: The Anthology”, in care se zvonește ca sunt referințe la o posibila aventura amoroasa a acesteia cu pilotul de la Aston Martin, Fernando Alonso. De fiecare data cand starul pop american lanseaza o noua piesa sau un nou album, toata…

- Exista mai mulți miliardari decat oricand inainte. In lume exista 2.781 de persoane cu averi care depașesc 1 miliard de dolari, o creștere cu 141 fața de 2023, potrivit clasamentului anual al celor mai bogați oameni din lume realizat de Forbes – cu Taylor Swift printre cei care se afla pe lista, transmite The…

- Muzica lui Neil Young revine pe Spotify, dupa ce a tinut-o departe de platforma de streaming timp de peste doi ani. Young si-a retras intregul catalog de pe cea mai mare companie de streaming din lume in ianuarie 2022, in semn de protest fata de podcastul lui Joe Rogan, potrivit The Guardian. Rogan…

- Premiile Grammy au debutat duminica, pentru o ceremonie care celebreaza omniprezenta femeilor in varful peisajului muzical american si ofera sansa lui Taylor Swift de a-si consolida statutul de regina pop, cu un posibil al patrulea premiu pentru albumul anului. Castigatoare a premiului pentru cel mai…