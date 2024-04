Noul album lansat de Taylor Swift este oficial cel mai de succes album al decadei

Stiri pe aceeasi tema

- Megastarul pop Taylor Swift a vandut 2,61 milioane de copii in format fizic si unitati streaming din materialul ei discografic ''The Tortured Poets Department'' in prima saptamana de la lansarea acestui album in Statele Unite, a anuntat duminica Billboard, care a precizat totodata ca este vorba despre…

- Taylor Swift și-a lansat vineri, 19 aprilie, albumul cu numarul 11 din cariera, o noua poezie cu balade și ritmuri fresh. Și a inclus 31 de cantece in total, dupa ce ea a facut un anunț surpriza cu 15 piese suplimentare, denumit„The Tortured Poets Department: The Anthology” “The Tortured Poets Department”…

- REBEL MOON – PARTEA 2: THE SCARGIVER continua saga epica a Korei și a razboinicilor supraviețuitori, in timp ce se pregatesc sa sacrifice totul luptand alaturi de bravii locuitori ai Veldt, aparand acest sat candva liniștit, care a devenit casa celor ce au pierdut lupta impotriva forțelor Planetei Mama.…

- “INTIM” este o panza iar Alduts a pictat sentimentele ei pe ea cu detalii foarte fine. “INTIM” a fost creat impreuna cu CST pentru a-ți oferi experiența introspectiva a lui Alduts. Alduts Sherldey este o artista nu neaparat noua pe meleagurile industriei locale, ea avand release-uri inca din 2020 cu…