- Francis On My Mind colaboreaza cu Stefan Costea, artistul din spatele pieselor virale “Seara de seara” sau “Lipsa ta”, pentru single-ul “Lumea ta”. Piesa este compusa de catre Yin Creatif, Francis On My Mind și Stefan Costea. „‘Lumea Ta’ este o poveste despre dragoste, visuri și calatorii interioare,…

- Formația Syn Ze Șase Tri a luat naștere in 2007 la Timișoara și a inceput sa lucreze la al șaselea album de studio, care poarta numele de „Tarimul de cleștar”. Acest nou capitol va fi continuarea poveștii pe care Syn Ze Șase Tri, a inceput-o cu primul album de studio „Intre doua lumi” lansat in […]…

- Olly Alexander a lansat piesa “DIZZY”, prin care va reprezenta Marea Britanie la legendarul Eurovision Song Contest, ce are loc la Malmo, Suedia, pe 11 mai. Scrisa de Olly și de producatorul electronic Danny L Harle, „Dizzy” este acea goana imbatatoare pe care o simți cu cineva nou; emoțiile sale intense…

- MGK a lansat piesa “don’t let me go”. Senzația muzicala MGK transcende granițele introspecției muzicale cu cea mai recenta lansare, „Don’t Let Me Go”. Dezvaluind un capitol profund al carierei sale, enigmaticul artist se adancește in adancurile sufletului sau, dezvaluind cicatricile trecutului sau tumultuos.…

- Golan, unul dintre cele mai vibrante și inovatoare proiecte romanești, lanseaza noul single „Ride On”, care face parte de pe cel de-al doilea EP al trupei – „III”. Noul material reprezinta o continuare a calatoriei lor artistice, reprezentand o combinație indrazneața de sunete și emoții care vor captiva…

- Liviu Teodorescu scoate din cuptor un nou viitor hit, „Indiferența”, pe care l-a creat in studio anul trecut, cu un videoclip proaspat și fierbinte, filmat luna aceasta in București. Piesa „Indiferența” este compusa și produsa de catre Liviu Teodorescu, Smiley și Lucian Nagy. Regizat de catre Ioana…

- “INTIM” este o panza iar Alduts a pictat sentimentele ei pe ea cu detalii foarte fine. “INTIM” a fost creat impreuna cu CST pentru a-ți oferi experiența introspectiva a lui Alduts. Alduts Sherldey este o artista nu neaparat noua pe meleagurile industriei locale, ea avand release-uri inca din 2020 cu…

- Formația de funk rock alternativ, Gramofone, marcheaza intoarcerea in lumina reflectoarelor in 2024 cu un single exploziv, „Call It Love”, extras de pe viitorul album „Fast Forward”. Piesa este o incursiune captivanta in complexitatea relațiilor de cuplu, explorand atracția și dependența, cu un amestec…