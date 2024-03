Olly Alexander a lansat piesa “DIZZY”, prin care va reprezenta Marea Britanie la Eurovision

Stiri pe aceeasi tema

- Liviu Teodorescu scoate din cuptor un nou viitor hit, „Indiferența”, pe care l-a creat in studio anul trecut, cu un videoclip proaspat și fierbinte, filmat luna aceasta in București. Piesa „Indiferența” este compusa și produsa de catre Liviu Teodorescu, Smiley și Lucian Nagy. Regizat de catre Ioana…

- Moldovenii si-au ales in aceasta seara favoritul care urmeaza sa participe la concursul european de muzica Eurovision Song Contest 2024. Astfel, Natalia Barbu, care a intepretat piesa „In the Middle”, merge la Malmo, Suedia, pe 7 mai, pentru a reprezenta Republica Moldova. Interpreta a reusit sa acumuleze…

- Marți a debutat editia 74 a festivalului muzicii italiene de la Sanremo, show istoric transmis in acest an și in Romania, de Televiziunea Romana. TVR 1 n-a prins top 200 al celor mai urmarite transmisiuni ale zilei cu prima zi de la Sanremo. In schimb, in Italia a inregistrat audiențe istorice.Unele…

- "Constrangerile financiare si dorinta de a reprezenta Romania la un nivel performant sunt motivele pentru care Consiliul de Administratie (CA) a decis ca TVR sa nu participe la editia din acest an a Eurovision Song Contest (ESC)", a explicat TVR, dupa decizia de astazi.La sfarsitul anului trecut, organizatorul…

- Consiliul de administrație al TVR a respins, joi, participarea Romaniei la Eurovision in acest an, invocand „constrangerile financiare” și dorința de reprezentare „la un nivel performant”, potrivit unui comunicat de presa al televiziunii publice. In 2023, Romania, reprezentata de Theodor Andrei cu piesa…

- Romania nu va participa in acest an la Eurovision. Anunțul a fost facut azi, 25 ianuarie, de catre cei de la Televiziunea Romana, care au precizat și motivele pentru care s-a luat aceasta decizie și anume datorita „constrangerilor financiare si dorintei de a reprezenta Romania la un nivel performant”.…

- 11 interpreți continua lupta pentru un bilet la Malmo, Suedia, unde urmeaza sa aiba loc Eurovision Song Contest 2024 (ESC). Finaliștii etapei naționale Eurovision 2024 au fost selectați simbata, 13 ianuarie, in urma audițiilor live, informeaza moldpres. Potrivit TRM, aceștia sint: Natalia Barbu - cu…

