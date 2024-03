Stiri pe aceeasi tema

- Comisariatul Regional pentru Protecția Consumatorilor Brașov a desfașurat o acțiune de control la magazinele chinezești ce iși desfașoara activitatea in cadrul regiunii. Dupa verificarile realizate, comisarii au constatat urmatoarele nereguli și au aplicat urmatoarele sancțiuni: S-au verificat 40 de…

- Olly Alexander a lansat piesa “DIZZY”, prin care va reprezenta Marea Britanie la legendarul Eurovision Song Contest, ce are loc la Malmo, Suedia, pe 11 mai. Scrisa de Olly și de producatorul electronic Danny L Harle, „Dizzy” este acea goana imbatatoare pe care o simți cu cineva nou; emoțiile sale intense…

- MGK a lansat piesa “don’t let me go”. Senzația muzicala MGK transcende granițele introspecției muzicale cu cea mai recenta lansare, „Don’t Let Me Go”. Dezvaluind un capitol profund al carierei sale, enigmaticul artist se adancește in adancurile sufletului sau, dezvaluind cicatricile trecutului sau tumultuos.…

- Liviu Teodorescu scoate din cuptor un nou viitor hit, „Indiferența”, pe care l-a creat in studio anul trecut, cu un videoclip proaspat și fierbinte, filmat luna aceasta in București. Piesa „Indiferența” este compusa și produsa de catre Liviu Teodorescu, Smiley și Lucian Nagy. Regizat de catre Ioana…

- Formația Etenal Dark din Bocșa a lansat recent melodia Asfințit, piesa care va fi inclusa pe urmatorul material discografic al trupei, numit ,,Cugetari”. Alaturi de membrii trupei la aceasta piesa a mai colaborat și chitaristul Mircea Sirbu, membru fondsator al formației Silex. „Faptul ca Mircea a acceptat…

- Remme a lansat piesa “heat”. Petrecand cea mai mare parte a anului 2023 scriind melodii noi și cantand live, cantarețul olandez Remme se intoarce cu noul sau single – „heat”. Piesa vorbeste despre tensiune și nervozitate in momentul in care esti in preajma unei persoane care iți place și prezinta creșterea…

- Dupa ce ne-a facut sa dam din cap pe ritmuri dnb in ultimul sau EP, “MAT-STHANI SARVA-BHUTANI”, Killa Fonic se intoarce la stilul alternativ și ne surprinde cu o piesa in italiana: “NECROMANCER”. O chitara energica te va ghida in lumea invaluita de mister a artistului, care iși spune impecabil versul…

- Teatrul maghiar „Tamasi Aron” din Sfantu Gheorghe va prezenta, marti, spectacolul „Conferinta iraniana”, realizat dupa textul dramaturgului Ivan Vyrypaev, cu traducere in limba romana. „Spectacolul ‘Conferinta iraniana’, in regia lui Laszlo Bocsardi, a starnit si interesul spectatorilor romani, motiv…