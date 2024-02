Remme a lansat piesa “heat” Remme a lansat piesa “heat”. Petrecand cea mai mare parte a anului 2023 scriind melodii noi și cantand live, cantarețul olandez Remme se intoarce cu noul sau single – „heat”. Piesa vorbeste despre tensiune și nervozitate in momentul in care esti in preajma unei persoane care iți place și prezinta creșterea lui personala și muzicala.... View Article Citeste articolul mai departe pe virginradio.ro…

Sursa articol si foto: virginradio.ro

Stiri pe aceeasi tema

