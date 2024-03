Liam Payne a lansat piesa “Teardrops”

Stiri pe aceeasi tema

- Berlin Division, unul dintre cele mai ambițioase proiecte propuse in ultima perioada de scena indie/electro din Romania, a lansat un nou single, „Hope”. Cu un mesaj motivațional vibrant sadit atent in structura lirica, asemeni unui soi rar de semințe de pozitivism, compoziția se deschide simțurilor…

- Emanuel Cirstea lanseaza un nou single, ARMA ALBA, o piesa de dragoste cu o poveste pe care cu toții am trait-o la un moment dat. Melodia are un sound actual și un vibe ce va face ascultatorii sa dea play piesei iar și iar inca de la prima audiție. Emanuel a lasat deoparte rețeta obișnuita a unei lansari…

- Liviu Teodorescu scoate din cuptor un nou viitor hit, „Indiferența”, pe care l-a creat in studio anul trecut, cu un videoclip proaspat și fierbinte, filmat luna aceasta in București. Piesa „Indiferența” este compusa și produsa de catre Liviu Teodorescu, Smiley și Lucian Nagy. Regizat de catre Ioana…

- Remme a lansat piesa “heat”. Petrecand cea mai mare parte a anului 2023 scriind melodii noi și cantand live, cantarețul olandez Remme se intoarce cu noul sau single – „heat”. Piesa vorbeste despre tensiune și nervozitate in momentul in care esti in preajma unei persoane care iți place și prezinta creșterea…

- Calum Scott a lansat single “Lighthouse” – un cantec de dragoste, de proporții epice, „Lighthouse” il gasește pe cantarețul / compozitorul britanic abordand o melodie cu mai multa indrazneala și incredere decat oricand. Produs de The Nocturns – alias Charlie Martin și Joe Housley, un duo care a mai…

- Winael incepe noul an in forța și inca din prima jumatate a lunii Ianuarie, acesta revine in atenția publicului cu cea de-a patra piesa din cariera – „Only you”, care se va regasi pe EP-ul pe care acesta il pregatește, unde vor fi, in total, cinci piese. „Only you” este o creație muzicala care evidențiaza…

- Toosii a lansat “IDGAF”. Piesa introspectiva documenteaza durerea pe care a indurat-o, dar și numeroasele triumfuri pe care le-a obținut pe parcurs. Pentru a marca aceasta ocazie speciala, artistul lanseaza un videoclip care surprinde momente intime. „IDGAF” este cea mai recenta muzica de la Toosii…

- Loredana a lansat single-ul “Roata”, o melodie fascinanta cu tematica de celebrare, care promite sa-i transporte pe ascultatori intr-un taram mistic. “Roata este un cantec despre ciclul vieții, despre viața și moarte, despre lumina vie care purifica și readuce viata in ciuda tuturor obstacolelor. E…