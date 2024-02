Stiri pe aceeasi tema

- Formația de funk rock alternativ, Gramofone, marcheaza intoarcerea in lumina reflectoarelor in 2024 cu un single exploziv, „Call It Love”, extras de pe viitorul album „Fast Forward”. Piesa este o incursiune captivanta in complexitatea relațiilor de cuplu, explorand atracția și dependența, cu un amestec…

- Cu o ascensiune artistica permanenta, dar și schimbari autentice, Lidia Buble aduce publicului un nou single, „Roșu Nuclear”. Piesa spune povestea fiecarei persoane care a trecut sau trece prin rutina, fie ea personala sau profesionala și are nevoie de schimbare, pentru a trece peste. Este despre curaj,…

- Calum Scott a lansat single “Lighthouse” – un cantec de dragoste, de proporții epice, „Lighthouse” il gasește pe cantarețul / compozitorul britanic abordand o melodie cu mai multa indrazneala și incredere decat oricand. Produs de The Nocturns – alias Charlie Martin și Joe Housley, un duo care a mai…

- Winael incepe noul an in forța și inca din prima jumatate a lunii Ianuarie, acesta revine in atenția publicului cu cea de-a patra piesa din cariera – „Only you”, care se va regasi pe EP-ul pe care acesta il pregatește, unde vor fi, in total, cinci piese. „Only you” este o creație muzicala care evidențiaza...…

- Realizatorii filmului Klaus & Barroso au colaborat cu artiștii Amuly și Azteca la realizarea unui videoclip pentru piesa „Frațioru’ meu”, o adaptare muzicala inedita. Regizat de Bogdan Theodor Olteanu și filmat de Mihai Marius Apopei, videoclipul produs de Seek Music poate fi urmarit pe canalul lui…

- Universal Music Romania a sarbatorit 50 ani de la apariția muzicii hip-hop in lume prin lansarea oficiala a Def Jam Recordings Romania, casa de discuri dedicata muzicii hip-hop, trap și R&B. La finalul lunii noiembrie a avut loc la MINA Museum din București petrecerea de lansare a Def Jam Recordings…

- Vlad Musta este finalist la Vocea Romaniei 2023, alaturi de Alexandra Capitanescu, Melina Antonesi și Alex Maxim. Finala va avea loc vineri, 15 decembrie, la Pro TV. Vlad Musta crede in visul lui și acest vis l-a adus la Vocea Romaniei, unde a facut spectacol cu fiecare apariție pe scena.In semifinala,…

- Toosii a lansat “IDGAF”. Piesa introspectiva documenteaza durerea pe care a indurat-o, dar și numeroasele triumfuri pe care le-a obținut pe parcurs. Pentru a marca aceasta ocazie speciala, artistul lanseaza un videoclip care surprinde momente intime. „IDGAF” este cea mai recenta muzica de la Toosii…