Stiri pe aceeasi tema

- Irina Rimes iși surprinde din nou fanii cu lansarea piesei ,,Ultima”, o compoziție care va pune degetul pe rana oricui, despre desparțiri, alegeri și noi capitole. Piesa vorbește despre acea relație pe care simți ca trebuie sa o lași in urma, dar in același timp, ai nevoie de acel moment perfect, de…

- O știți deja, o iubiți, iar acum vine insoțita și de un videoclip cu o poveste romantica retro, in care protagoniști sunt Theo Rose și Andrei Ursu. ,,Noaptea ne fura iubiri” vine cu versuri sensibile, armonii imbatatoare și vocile armonioase ale celor doi artiști. Piesa face parte din noul EP semnat…

- Winael incepe noul an in forța și inca din prima jumatate a lunii Ianuarie, acesta revine in atenția publicului cu cea de-a patra piesa din cariera – „Only you”, care se va regasi pe EP-ul pe care acesta il pregatește, unde vor fi, in total, cinci piese. „Only you” este o creație muzicala care evidențiaza...…

- Winael incepe noul an in forța și inca din prima jumatate a lunii Ianuarie, acesta revine in atenția publicului cu cea de-a patra piesa din cariera – „Only you”, care se va regasi pe EP-ul pe care acesta il pregatește, unde vor fi, in total, cinci piese. „Only you” este o creație muzicala care evidențiaza…

- Paulina deschide calea catre cel de-al treilea material discografic, “Te iubesc, te urasc”, și lanseaza prima melodie de pe viitorul album, pregatit pentru publicare in luna martie a acestui an. Piesa “Alcatraz”, compusa și produsa de catre Paulina, “este despre iubirea care se simte ca o inchisoare,…

- Toate inimile frante, toate lacrimile varsate sunt ingropate la propriu de Theo Rose in piesa ,,Soarele Meu”. Piesa extrasa de pe coloana sonora a filmului recent lansat, Miami Bici 2, are parte acum și de un videoclip. Imbracata sobru, de gala, Anamaria Prodan este protagonista videoclipului, pregatita…

- Dupa ce a lansat un album anul acesta, „AFRODISIAC”, JUNO are toate motivele sa petreaca pana-n zori și sa fie EROU. Artistul a lansat piesa EROU și are un vibe potrivit pentru petrecerea la care vrei sa mergi weekend-ul asta. JUNO este sufletul oricarei petreceri, iar acest lucru nu e un secret pentru…

- „Don’t Let Me Go”, colaborarea dintre Danny Chris x SICKOTOY este dovada vie ca muzica are capacitatea de a imbina diferite elemente și de a starni o gama de emoții. Este piesa perfecta pentru a dansa și a visa, piesa ce incapsuleaza energie și dinamism, perfecta pentru oricine dorește sa traiasca…