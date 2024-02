Stiri pe aceeasi tema

- Anul 2024 nu ar fi putut incepe mai bine decat cu un hit de la INNA. „Cheeky”, o captivanta combinație de ritmuri, compusa de Iraida, Sebastian Barac, Alex Cotoi, Marcel Botezan, INNA, cu versuri semnate de Iraida și INNA, și produsa de Marcel Botezan, Alex Cotoi și Sebastian Barac. Piesa imbina armonios…

- Winael incepe noul an in forța și inca din prima jumatate a lunii Ianuarie, acesta revine in atenția publicului cu cea de-a patra piesa din cariera – „Only you”, care se va regasi pe EP-ul pe care acesta il pregatește, unde vor fi, in total, cinci piese. „Only you” este o creație muzicala care evidențiaza...…

- Piesa ,,Ego”, cea mai noua lansare a artistei Julie August, exploreaza dinamica complicata dintre doua persoane cu egouri mari, care se iubesc, dar se confrunta cu dificultați in a renunța la orgoliu și a rezolva conflictele. Melodia evidențiaza lupta dintre dorința de iubire și afecțiune și egoul care…

- ANTONIA incheie 2023 cu ”Iubirea mea e cu tupeu”, o piesa despre o relație pasionala și o iubire cu nabadai. Piesa a fost compusa de Denis Roabeș (The Motans), Alex Cotoi, Nicole Cherry, text Denis Roabeș (The Motans), producție Alex Cotoi. Videoclipul pentru ”Iubirea mea e cu tupeu” a fost filmat de…

- VUNK incheie anul 2023 cu piesa „Numar pana la 3”, melodie care deschide drumul catre urmatorul album al trupei și catre aniversarea de anul viitor. „Cantecul asta e unul dintre primele scrise pentru albumul pe care urmeaza sa-l lansam in 2-3 luni. Conteaza mai puțin ce m-a facut sa-l scriu și mai…

- „Don’t Let Me Go”, colaborarea dintre Danny Chris x SICKOTOY este dovada vie ca muzica are capacitatea de a imbina diferite elemente și de a starni o gama de emoții. Este piesa perfecta pentru a dansa și a visa, piesa ce incapsuleaza energie și dinamism, perfecta pentru oricine dorește sa traiasca…

- ,,Singur acum”, cea mai noua piesa semnata Randi reprezinta o expresie a emoției și a vulnerabilitații umane. Piesa este o meditație asupra simțirilor și gandurilor pe care le experimentam atunci cand suntem singuri, subliniind faptul ca, in ciuda aparențelor, suntem inconjurați de oameni care simt…