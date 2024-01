Stiri pe aceeasi tema

- La inceput de an, MarcWho si Annka lanseaza piesa “Oameni”, o piesa cu o tenta usor urban clasica, de ap carei videoclip s-a ocupat MarcWho. “Piesa “Oameni” e o poveste de viata si a doua statie din albumul: “Inimi care bat la fel” semnat MarcWho. E o piesa in care s-a pus mult suflet de la instrumentalul…

- ANTONIA incheie 2023 cu ”Iubirea mea e cu tupeu”, o piesa despre o relație pasionala și o iubire cu nabadai. Piesa a fost compusa de Denis Roabeș (The Motans), Alex Cotoi, Nicole Cherry, text Denis Roabeș (The Motans), producție Alex Cotoi. Videoclipul pentru ”Iubirea mea e cu tupeu” a fost filmat de…

- Toate inimile frante, toate lacrimile varsate sunt ingropate la propriu de Theo Rose in piesa ,,Soarele Meu”. Piesa extrasa de pe coloana sonora a filmului recent lansat, Miami Bici 2, are parte acum și de un videoclip. Imbracata sobru, de gala, Anamaria Prodan este protagonista videoclipului, pregatita…

- De azi incolo, wrs se va semna cu adevaratul sau nume, Andrei Ursu. Co o estetica și un stil muzical nou, artistul spune ,,Hai, Inima!” și vine cu vibe-ul acela oldie but goldie și cu promisiunea unor piese de pus chiar langa suflet. Piesa vorbește despre incercari, despre curajul de a-ți deschide din…

- Inaintea concertului de pe 18 noiembrie de la Arenele Romane, byron lanseaza un videoclip pentru cea mai complexa piesa din repertoriul trupei – In infern. Scrisa intr-o singura zi, orchestrata in 6 luni și filmata in doua zile, piesa de zece minute incheie noul album Efemeride, potrivit unui comunicat…

- Exista versuri, instrumentale, voci care reușesc sa atinga numeroase generații, piesa ,,Clipe” fiind una dintre ele. Așadar, YUKA a decis ca generația ei trebuie sa se bucure in felul ei de aceasta piesa, așa ca a conturat propria varianta. Lucrurile au mers ca la carte pentru artista. Propria sa varianta…

- Smiley lanseaza „OAMENI”, o piesa-manifest despre toți oamenii, dar mai ales despre FIECARE om in parte și despre rolul esențial care transforma pe ORICINE in CINEVA important, insemnat, demn de respect și apreciere. „Am scris o piesa despre oamenii din viața noastra pe care parca nu-i vedem, deși…