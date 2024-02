Stiri pe aceeasi tema

- Dupa ce ne-a facut sa dam din cap pe ritmuri dnb in ultimul sau EP, “MAT-STHANI SARVA-BHUTANI”, Killa Fonic se intoarce la stilul alternativ și ne surprinde cu o piesa in italiana: “NECROMANCER”. O chitara energica te va ghida in lumea invaluita de mister a artistului, care iși spune impecabil versul…

- Winael incepe noul an in forța și inca din prima jumatate a lunii Ianuarie, acesta revine in atenția publicului cu cea de-a patra piesa din cariera – „Only you”, care se va regasi pe EP-ul pe care acesta il pregatește, unde vor fi, in total, cinci piese. „Only you” este o creație muzicala care evidențiaza...…

- Piesa ,,Ego”, cea mai noua lansare a artistei Julie August, exploreaza dinamica complicata dintre doua persoane cu egouri mari, care se iubesc, dar se confrunta cu dificultați in a renunța la orgoliu și a rezolva conflictele. Melodia evidențiaza lupta dintre dorința de iubire și afecțiune și egoul care…

- Bine ați venit in universul muzical al noii piese semnate de Dayana -,,Fulgii cad” – o piesa ce iți smulge inima din prezent și o plimba cu nostalgii prin vremuri mai vechi. Imagineaza-ți ca deschizi ușa catre o camera plina de amintiri, iar sunetul pianului iți spune povestea unei iubiri pierdute,…

- Toosii a lansat “IDGAF”. Piesa introspectiva documenteaza durerea pe care a indurat-o, dar și numeroasele triumfuri pe care le-a obținut pe parcurs. Pentru a marca aceasta ocazie speciala, artistul lanseaza un videoclip care surprinde momente intime. „IDGAF” este cea mai recenta muzica de la Toosii…

- Piesa ,,Aș mai vrea sa fiu copil’, scrisa și interpretata de Dayana, e pur și simplu o calatorie cu trenul direct catre amintirile copilariei. Ai vreo doua minute? Te intoarce in vremuri cand eram toți mici și voiam sa fim mari, dar acum ca suntem mari, parca ne-ar placea sa mai bifam o oprire la...…

- Theo Rose adauga o noua piesa in soundtrack-ul Miami Bici 2. ,,Soarele meu” te trimite de la primul play, datorita muzicii și a versurilor, intr-o poveste emoționala, cu un contrast puternic intre lumina și intuneric, despre o iubire pierduta și transformata intr-un amalgam de sentimente. Piesa a fost…

- ,,Singur acum”, cea mai noua piesa semnata Randi reprezinta o expresie a emoției și a vulnerabilitații umane. Piesa este o meditație asupra simțirilor și gandurilor pe care le experimentam atunci cand suntem singuri, subliniind faptul ca, in ciuda aparențelor, suntem inconjurați de oameni care simt…