- Fie ca ai fredonat „Iți arat ca pot”, „Nu plange, Ana”, „Lupii”, „Arde” sau „De dorul tau” – toate piese care au batut timpul și au ramas semnatura ADDA, sau ai citit povestea pusa in paginile carții „Cele 3 ADDA”, sau poate ai susținut-o in super-producțiile TV „Asia Express” sau „Te cunosc de undeva”,…

- Banii nu aduc fericirea, dar o intrețin. 8 din 10 romani spun ca banii reprezinta principalul motiv de cearta in cuplu, iar jumatate dintre ei cred ca educația financiara poate intari relația, asta arata un nou studiu. De ce sunt banii un subiect atat de tensionat intr-un cuplu? Și cum gestionam astfel…

- Sony Music Group a incheiat un acord impresionant pentru achiziționarea unei importante parți din catalogul de inregistrari și editari al legendarului Michael Jackson. Conform informațiilor furnizate de surse citate de Billboard, evaluarea acestor active muzicale se situeaza undeva la peste 1,2 miliarde…

- Ștefania lanseaza noua ta piesa preferata. ,,Te sun eu” e despre recaștigarea increderii in sine și despre asumarea propriilor dorințe. Cand persoana de langa tine e toxica, cel mai bun lucru pentru tine poate fi sa spui te sun eu niciodata. Fa-ți curaj și simte vibe-ul special al piesei, te va cuceri…

- ,,Ultima zi pe Pamant”, compusa și interpretata de Dayana, este o piesa muzicala care exploreaza tematica unei iubiri care exista dincolo de conceptul timpului sau al existenței fizice. Cu o melodie placuta și versuri adanci, piesa surprinde emoțiile profunde asociate unei iubiri nemuritoare. Cu o voce…

- Dupa ce ne-a facut sa dam din cap pe ritmuri dnb in ultimul sau EP, “MAT-STHANI SARVA-BHUTANI”, Killa Fonic se intoarce la stilul alternativ și ne surprinde cu o piesa in italiana: “NECROMANCER”. O chitara energica te va ghida in lumea invaluita de mister a artistului, care iși spune impecabil versul…

- Winael incepe noul an in forța și inca din prima jumatate a lunii Ianuarie, acesta revine in atenția publicului cu cea de-a patra piesa din cariera – „Only you”, care se va regasi pe EP-ul pe care acesta il pregatește, unde vor fi, in total, cinci piese. „Only you” este o creație muzicala care evidențiaza...…

- Piesa ,,Ego”, cea mai noua lansare a artistei Julie August, exploreaza dinamica complicata dintre doua persoane cu egouri mari, care se iubesc, dar se confrunta cu dificultați in a renunța la orgoliu și a rezolva conflictele. Melodia evidențiaza lupta dintre dorința de iubire și afecțiune și egoul care…