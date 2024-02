Stiri pe aceeasi tema

- S-au decernat premiile Grammy care recompenseaza performanțele din industria muzicala. Cantareața americana Taylor Swift a stabilit un nou record in istoria Grammy, dupa ce a obținut pentru a patra oara in cariera sa, trofeul la categoria „Albumul anului’’. O surpriza in cadrul ceremoniei din Los Angeles…

- Benjamin Ingrosso a lansat single-ul “Kite”. Piesa a fost co-scrisa de Benjamin insuși, impreuna cu Anya (Kylie Minogue), Jon Shave (Britney Spears, Zayn), Salem Al-Fakir și Vincent Pontare și produsa de Jon Shave și Vargas & Lagola (Avicii, Madonna, Sia, A$AP Rocky, Lady Gaga). Imbinand perfect pop-ul…

- The Last Dinner Party a lansat albumul „Prelude To Ecstasy”. „Ecstasy este un pendul care oscileaza intre extremele emoției umane, de la extazul pasiunii la subtilitatea durerii, iar acest concept este cel care leaga albumul nostru. Aceasta este o arheologie a noastra; puteți exhuma experiențele și…

- VUNK implinește in acest an 30 de ani de cand ne aduce emoția muzicii bune. A venit momentul sa schimbam ce „era miercuri spre joi” și sa spunem #DeLuniPanaDuminica; așa se numește noul album semnat VUNK care ne creaza un nou spațiu de joaca pentru minte și suflet. Albumul va fi disponibil pe toate…

- In versurile lui The Motans și Deliric, Bucureștiul prinde viața și devine un personaj vibrant, insoțit de o personalitate debordanta. Piesa „București” te va transporta muzical prin capitala definita de cluburi, de baieții care te pot rezolva cu orice și de personajele care vor sa prinda jackpot-ul…

- Filmul „Purple Rain” – in care Prince a debutat ca actor – va deveni un musical pe Broadway. Filmul a castigat premiul Oscar pentru cea mai buna coloana sonora originala, scrie europafm.ro. Musicalul „Purple Rain” va fi regizat de Lileana Blain-Cruz, care a fost nominalizata la premiile Tony, iar muzica…

- Smiley și Pavel Bartoș se pregatesc sa faca echipa, pe marele ecran. Cei doi vor interpreta rolurile principale intr-o comedie polițista plina de umor, suspans, dar și multa acțiune. Povestea este inspirata din fapte reale, iar filmarile vor incepe in vara anului 2024. Smiley și Pavel Bartoș sunt și…

- „Un film de familie, despre pierdere și regasire a celor dragi, totul in cadrul auster, exigent, dar intr-un final datator de viața, al muntelui. Priveliștile montane insoțesc și potențeaza calatoria fizica, psihologica și relaționala, a protagoniștilor,