Stiri pe aceeasi tema

- Vahabundos Records, noul record label al celor de la RAVE Romania, infiintat la sfarsitul anului 2023, revine cu un EP marca TULVAN, doua piese Minimal Deep Tech, mult apreciate in strainatate. “One Two Three” una din cele doua piese lansate la Vahabundos Records, sustinuta saptamanile trecute la KOKO,…

- Winael incepe noul an in forța și inca din prima jumatate a lunii Ianuarie, acesta revine in atenția publicului cu cea de-a patra piesa din cariera – „Only you”, care se va regasi pe EP-ul pe care acesta il pregatește, unde vor fi, in total, cinci piese. „Only you” este o creație muzicala care evidențiaza...…

- Sarbatorile de iarna „bat la ușa”. Craciunul e tot mai aproape. La fel și noul an: 2024! Cei care știu deja unde ii vor petrece Craciunul – alaturi de familie și de oamenii dragi, dar inca nu și-au facut planuri pentru noaptea dintre ani sunt anunțați ca in Sectorul 3 tradiția de Revelion continua și…

- VUNK incheie anul 2023 cu piesa „Numar pana la 3”, melodie care deschide drumul catre urmatorul album al trupei și catre aniversarea de anul viitor. „Cantecul asta e unul dintre primele scrise pentru albumul pe care urmeaza sa-l lansam in 2-3 luni. Conteaza mai puțin ce m-a facut sa-l scriu și mai…

- Dupa hituri internaționale precum „I Lost You”, „Last Night”, „Mon Amour” și „Serenata Mexicana”, care au cucerit inimile ascultatorilor din intreaga lume, Havana aduce in playlisturi „Define”. Cu muzica și versurile compuse de catre Vanotek alaturi de Sorin Seniuc și Alexandra Miron, „Define” este…

- „Don’t Let Me Go”, colaborarea dintre Danny Chris x SICKOTOY este dovada vie ca muzica are capacitatea de a imbina diferite elemente și de a starni o gama de emoții. Este piesa perfecta pentru a dansa și a visa, piesa ce incapsuleaza energie și dinamism, perfecta pentru oricine dorește sa traiasca…

- Dupa succesul rasunator al melodiilor sale anterioare care au ocupat primele locuri in topuri, ANDIA, artista in plina ascensiune, care ne-a captat inimile cu piesele sale de dragoste și versurile captivante lanseaza primul sau EP, Egotic, ce conține patru piese, la fel de sensibile și pline de emoție…