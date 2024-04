Stiri pe aceeasi tema

- EMAA prezinta “f r a t e l e. a b i s” – un album ca o calatorie interioara. Cu versuri pline de profunzime și muzica care transcende genurile, “f r a t e l e. a b i s” este despre experiențele și emoțiile umane. Fiecare piesa este ca o fereastra catre sufletul artistului, oferind ascultatorilor o privire…

- Andreea Balan pregatește un show inedit iar pe 16 octombrie urca pe scena Salii Palatului pentru un spectacol unic, o poveste despre viața și dragoste, despre putere și supraviețuire, despre vindecare și iertare. Menit sa dezvaluie prin muzica experiențele sufletești ale artistei, „Povestea sufletului…

- Maggie Rogers a lansat piesa “So Sick Of Dreaming”. Single-ul va fi disponibil pe viitorul ei album, al treilea din cariera, Don’t Forget Me. Materialul va fi lansat pe 12 aprilie. Rogers a co-produs Don’t Forget Me cu Ian Fitchuk (Kacey Musgraves, Maren Morris) la Electric Lady Studios din New York…

- Pielea este cel mai mare organ al corpului uman, o membrana complexa și fascinanta care ne protejeaza de mediul extern, ne ajuta sa reglam temperatura corpului și ne permite sa simțim o gama larga de senzații. Mai mult decat atat, pielea este o oglinda a starii noastre de sanatate și a stilului de viața.…

- Yeat a lansat albumul “2093 (Phase 2)”. Materialul 2093 intra in a doua etapa cu adaugarea a doua piese noi – „As We Speak” cu Drake și „Never quit”. „As We Speak” reprezinta a doua oara cand Drake și Yeat fac echipa oficial pentru a colabora, prima fiind „IDGAF” de pe albumul lui Drake, For... View…

- The Last Dinner Party a lansat albumul „Prelude To Ecstasy”. „Ecstasy este un pendul care oscileaza intre extremele emoției umane, de la extazul pasiunii la subtilitatea durerii, iar acest concept este cel care leaga albumul nostru. Aceasta este o arheologie a noastra; puteți exhuma experiențele și…

- Trupa bucureșteana Taking Back August va lansa primul album de studio cu un concert in Clubul Expirat, pe data de 8 februarie. Cantarea inaugureaza și turneul de promovare al materialului. Alpha și Omega, alb și negru, lumina și umbra. Cateva principii contradictorii ale caror siguranța și adevar ne…

- VUNK implinește in acest an 30 de ani de cand ne aduce emoția muzicii bune. A venit momentul sa schimbam ce „era miercuri spre joi” și sa spunem #DeLuniPanaDuminica; așa se numește noul album semnat VUNK care ne creaza un nou spațiu de joaca pentru minte și suflet. Albumul va fi disponibil pe toate…