- Mamele minore au nevoie de ajutorul statului. Dincolo de masurile de prevenție, pentru a reduce acest fenomen larg raspandit in țara noastra, trebuie sa le ajutam pe mamele minore. Guvernul vine cu o masura mult așteptata. A fost adoptata Ordonanța de Urgența privind unele masuri pentru sprijinirea…

- Deputata Catalina Ciofu a susținut la tribuna Parlamentului o declarație politica privind nevoia de educare a copiilor care au un comportament delincvent. „Pe copiii noștri trebuie inainte de toate sa ii educam, nu (doar) sa ii pedepsim!”, a afirmat parlamentarul PNL Bacau. „Romania pedepsește in continuare…

- Adolescenții au nevoie de acces nelimitat la programe de educație pentru sanatate in școli, fara acord parental, in condițiile in care Romania conduce clasamentul european al mamelor cu varste sub 15 ani.

- Senatul a adoptat tacit luni o propunere legislativa prin care mamele minore care au implinit varsta de 16 ani pot semna orice document referitor la ingrijirea copiilor lor si beneficiaza de alocatia de stat acordata atat lor, cat si copiilor lor, transmite Agerpres. Citește și: A murit o figura legendara…

- Mamele minore care se reintorc la școala dupa ce au nascut beneficiaza, lunar, de un sprijin financiar, pe care il primesc in perioada cursurilor. In anul școlar 2023-2024, Ministerul Educației acorda un numar de șase burse, in funcție de anumite condiții. Alaturi de bursa de merit, de excelența olimpica…

- De cateva zile, un urs da tarcoale prin comuna Racaciuni. In noaptea de sambata spre duminica, in jurul orei 01.46, localnicii au primit un mesaj Ro-Alert in care erau avertizați ca animalul este prezent in satul Fundu Racaciuni, scrie Ziarul de Bacau.Ursul a mai fost vazut și pe 9 februarie, seara…

- Recent, BNR a identificat o serie de tentative de frauda care implica utilizarea ilegala a numelui, logo-ului și a altor elemente de identificare vizuala ale instituției, precum și a imaginii și vocii guvernatorului, prin tehnici de inteligența artificiala pentru crearea de materiale video-audio deepfake.…