- Expozițiile „Chromatic harmonies for you“ și „Armonii cromatice și muzicale“ vor fi vernisate, maine, la Galeriile „Cromatic“. Dedicate Zilei Internaționale a Femeii, expozițiile sunt organizate de: Centrul Judetean pentru Conservarea si Promovarea Culturii Traditionale Dolj , Asociația Seniori Art…

- La sfarșitul saptamanii trecute, președintele Camerei de Comerț, Industrie și Agricultura Timiș, Florica Chirița, insoțita de Stana Stoianov, directorul departamentului relații economice cu mediul de afaceri, a avut o noua runda de intalniri cu conducerile Asociației Oamenilor de Afaceri Turci din…

- Joi, 29 februarie, in M2 din Timișoara, Ioan Popovici lanseaza primul material discografic in format fizic. Artistul timișorean Ioan Popovici iși lanseaza oficial EP-ul omonim joi, 29 februarie, in cea mai noua locație de concerte din orașul de pe Bega, mai exact M2, intr-un concert special alaturi…

- Fiecare apariție discografica in scena locala este un motiv de bucurie pentru melomani.In acest context, concertul de lansare a celui de-al doilea disc al timișorenilor de la 8LightMinutes, desfașurat la sfarșitul saptamanii trecute la M2, a avut toate atu-urile unui eveniment de seama. Și așa a și…

- Timișoara a ramas, la finalul anului trecut, fara cea de a doua ediție a Festivalului Luminii și a unui spectacol de revelion, care erau programate in organizarea Muzeului Național al Banatului. Firma care a pierdut licitația pentru desemnarea organizatorului evenimentului a contestat rezultatul, la…

- Trupa bucureșteana Taking Back August va lansa primul album de studio cu un concert in Clubul Expirat, pe data de 8 februarie. Cantarea inaugureaza și turneul de promovare al materialului. Alpha și Omega, alb și negru, lumina și umbra. Cateva principii contradictorii ale caror siguranța și adevar ne…

- Unul dintre cele mai longevive festivaluri muzicale din Timișoara, devine istorie. Sub titlui ”Noapte buna, Timișoara!”, cei de la Vest Fest iși anunța finalul organizarii evenimentului. Au fost opt ediții, dar acum Vest Fest devine istorie. Intr-o perioada in care marile evenimente muzicale devin flagship-ul…

- Formația timișoreana 8 Light Minutes a lansat videoclipul piesei Mi lesz?, melodie care anunța apariția unui nou material discografic, care va ajunge in atenția melomanilor in cursul acestui an. Trupa alcatuita din Kelemen Mark, Konig David , Makkai Gergo și Szabo Abigel a lansat albumul de debut „Ebredj…