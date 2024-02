Stiri pe aceeasi tema

- Primul album discografic semnat Maryliss – care poarta titlul de First – se va lansa oficial cu un concert extraordinar care va avea loc joi 22 februarie, de la ora 20 la Timișoara in clubul Pixel. „Muzica noastra este la baza pop cu diverse influențe. Avem arome de rock, new wave, funk și chiar și…

- Artistul Petre Ionuțescu, cunoscut și sub numele de Trompetre, a lansat “Sound of Unirii”, o calatorie audio-vizuala de poveste ce traseaza noi forme in structurile sufletului. Clipul reprezinta un fragment din cadrul evenimentului ce a avut loc anul trecut intr-unul din balcoanele Casei Bruck din Timișoara,…

- Spectacolul care a marcat aniversarea a 12 ani de existența a formației JazzyBIT, a avut loc vineri seara in clubul timișorean Pixel și a demonstrat inca o data – daca mai era nevoie – ca echipa compusa din Teodor Pop, Mihai Moldoveanu și Szabo Csongor Zsolt merita pe deplin numeroasele laude și premii…

- Program integrat de sprijin pentru liceenii din intreaga țara, lansat de UVT. Universitatea de Vest din Timișoara, singura instituție de invațamant superior din țara care are un departament de relaționare cu mediul preuniversitar, dupa cum a afirmat...

- Formația timișoreana JazzyBIT aniverseaza 12 ani de activitate printr-un concert in care vor colabora pentru prima data cu Vita (Implant pentru Refuz și Blazzaj), DJ K-lu și Johnny Kui (Dincolo de Ziduri). Concertul va avea loc vineri, 2 februarie, de la ora 20:00, in clubul timișorean Pixel. „Ne aducem…

- A doua ediție a concertului caritabil de Craciun intitulat „Darul inimilor bune” se va desfasura marti, 12 decembrie, incepand cu ora 17:00, la Casa de cultura „Ion Iuga” din Saliștea de Sus. Concertul este organizat de Școala Gimnaziala „Mihai Eminescu” din Saliștea de Sus in parteneriat cu Școala…

- Mii de oameni au participat sambata seara in Piața Unirii la evenimentele prilejuite de inchieierea Capitalei Culturale Europene 2023. Seara a debutat cu concertul susținut de Emma și a continuat cu Roisin Murphy. Solista irlandeza și-a inceput concertul cu Can’t Replicate, unul din hiturile incluse…

- Turneul Național ”Duelul Viorilor” a inceput cu un concert sold out la Ateneul Roman din București. In fața unei sali arhipline, violoniștii Liviu Prunaru, din echipa Stradivari și Gabriel Croitoru, din echipa Guarneri, arbitrați de pianistul Horia Mihail