Stiri pe aceeasi tema

- Formația Altar aniverseaza 33 de ani de activitate cu un concert special la Timișoara. Fondata in 1991, la Cluj-Napoca, formatia s-a impus inca de la primele aparitii live ca fiind una dintre cele mai remarcabile trupe rock romanești, promotoare a muzicii de atitudine in Romania, cu un puternic impact…

- Muzicienii Adrian Schwartz-Dinu, Horea Crișovan și Florin Cvașa – adica formula acustica a formației ABRA – vor susține un concert special la sfarșitul acestei saptamani la Timișoara. Formatia timisoreana Abra s-a nascut in 1984, cand Adrian Schwartz-Dinu si Tucu Bleich au convenit sa transforme duo-ul…

- Formația Amala lanseaza la sfarșitul acestei saptamani albumul de debut cu o sesiune de autografe și un concert extraordinar. Trupa a luat naștere in 1989 la inițiativa lui Ljubisa Grujic, care in acele vremuri era student la Facultatea de Medicina din Timișoara, iar primul concert al trupei a avut…

- Melting Dice va susține un concert acasa, la Timișoara, evenimentul urmand sa beneficieze de o deschidere asigurata de Ioan Popovici. Recent, formația timișoreana a lansat o noua melodie care poarta titlul de „Lucruri simple”, care beneficieaza și de un videoclip. Trupa de rock alternativ Melting Dice…

- Concertul de lansare al albumului de debut al solistei Maryliss – desfașurat joi seara in clubul timișorean Pixel – a atras la fața locului un public numeros care a savurat așa cum se cuvine un program artistic pus la cale de echipa raspunzatoare pentru discul „First”. Alaturi de trupa formata din Alex…

- TrupaHazard va susține un concert special de Dragobete, evenimentul urmand sa se desfașoare sambata 24 februarie de la ora 20 la Porto Arte, situat pe malul Begai , in Timișoara. Trupa alcatuita din Ravi, Alex, Vlad și Liviu pregatește pentru acest an un album discografic nou și a susținut o serie de…

- Primul album discografic semnat Maryliss – care poarta titlul de First – se va lansa oficial cu un concert extraordinar care va avea loc joi 22 februarie, de la ora 20 la Timișoara in clubul Pixel. „Muzica noastra este la baza pop cu diverse influențe. Avem arome de rock, new wave, funk și chiar și…

- Fiecare apariție discografica in scena locala este un motiv de bucurie pentru melomani.In acest context, concertul de lansare a celui de-al doilea disc al timișorenilor de la 8LightMinutes, desfașurat la sfarșitul saptamanii trecute la M2, a avut toate atu-urile unui eveniment de seama. Și așa a și…