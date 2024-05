Stiri pe aceeasi tema

- Dupa ce in luna februarie a acestui an Maryliss a lansat albumul discografic de debut First cu un concert extraordinar ce a avut loc in Timișoara, la sfarșitul saptamanii trecute artista timișoreanca și membrii formației ei au repetat evenimentul la Reșița. Lansarea discului a prilejuit un concert susținut…

- Repertoriul operei timișorene s-a imbogațit in ultimele stagiuni cu mai multe spectacole de balet, precum „La Bayadere”, „Giselle” sau „Creațiunile lui Prometeu”. Duminica, 21 aprilie, va avea loc o noua premiera de balet, „Bodies & Emotions”, a carui coregrafie, costume și regie sunt semnate de Ovidiu…

- Formația Altar aniverseaza 33 de ani de activitate cu un concert special la Timișoara. Fondata in 1991, la Cluj-Napoca, formatia s-a impus inca de la primele aparitii live ca fiind una dintre cele mai remarcabile trupe rock romanești, promotoare a muzicii de atitudine in Romania, cu un puternic impact…

- Muzicienii Adrian Schwartz-Dinu, Horea Crișovan și Florin Cvașa – adica formula acustica a formației ABRA – vor susține un concert special la sfarșitul acestei saptamani la Timișoara. Formatia timisoreana Abra s-a nascut in 1984, cand Adrian Schwartz-Dinu si Tucu Bleich au convenit sa transforme duo-ul…

- Ana Coman lanseaza noul material discografic, numit „Tu nu o sa ma uiți”, printr-un turneu național care va ajunge la Timișoara la sfarșitul acestei saptamani, mai exact sambata, 16 martie, la Casa Tineretului, de la ora 20. „Se iau doua ingrediente: iubire și confuzie. Se pun intr-un ceaun jumate negru,…

- Duminica seara, la Timișoara a avut loc un concert caritabil in cadrul caruia s-au strans fonduri pentru Johann Hentz, un cunoscut rocker din Alba Iulia, care a facut parte din mai multe trupe și care are nevoie de ajutor pentru o operație in urma diagnosticarii cu tumora maligna de grad IV pe creier.…

- TrupaHazard va susține un concert special de Dragobete, evenimentul urmand sa se desfașoare sambata 24 februarie de la ora 20 la Porto Arte, situat pe malul Begai , in Timișoara. Trupa alcatuita din Ravi, Alex, Vlad și Liviu pregatește pentru acest an un album discografic nou și a susținut o serie de…

- Indragitul cantautor Ducu Bertzi a susținut duminica seara un concert „sold out”, pe malul Begai, la Porto Arte in Timișoara, unde artistul cunoscut pentru hituri ca „M-am indragostit numai de ea”, „Suflet fara chei” sau „Omul padurii” a avut parte de un succes deosebit. Artistul nascut in Sighetu-Marmatiei…