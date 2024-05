Stiri pe aceeasi tema

- Patriarhia Romana a anunțat ca Lumina Sfanta va fi adusa de la Ierusalim, in seara de sambata, 4 mai 2024, de parintele arhimandrit Teofil Anastasoaie, Superiorul Așezamintelor Patriarhiei Romane la Locurile Sfinte. Va fi oferita delegatilor eparhiilor Patriarhiei Romane prezenți la Aeroportul International…

- PAȘTE 2024: Lumina Sfanta va fi adusa sambata seara la Alba Iulia, pentru slujba de Inviere. Semnificații pentru credincioși Paște 2024. Lumina Sfanta va fi adusa sambata seara la Alba Iulia. Aceasta ajunge mai intai, de la Ierusalim, pe Aeroportul ”Otopeni”. Patriarhia Romana a anunțat ca Lumina Sfanta…

- Despre cum se vede Lumina Sfanta pe cer inainte de a fi adusa oamenilor pentru a fi impartașita cu aceștia, Parintele Pimen Vlad ofera o perspectiva unica asupra acestui miracol de Paști.„Lumina Invierii, ce se intampla.. ne-a lasat Dumnezeu ca in fiecare an sa traim o minune acolo, cum este de Inviere.…

- Cand va fi adusa Sfanta Lumina de la Ierusalim. Anunțul facut de Patriarhia Romana Cand va fi adusa Sfanta Lumina de la Ierusalim. Tradiția aducerii Sfintei Lumini de la Ierusalim, inaugurata de Parintele Patriarh Daniel in anul 2009, continua și in acest an. Lumina Sfanta a Invierii, care se aprinde…

- Președintele Consiliului Județean Suceava, Gheorghe Flutur a invitat sucevenii și turiștii sa petreaca Floriile și Paștele in Bucovina, județul Suceava, in patria autenticului și a frumosului. Gheorghe Flutur a ținut sa sublinieze faptul ca in noaptea de Inviere, credincioșii ortodocși vor primi in…

- Un primar din Gorj aduce de 11 ani, in noaptea de Inviere, Lumina Sfanta de la Ierusalim, in județele Valcea și Gorj. Adi Cimpeanu fiind singura persoana din afara clerului bisericesc autorizata sa intre in zona de aterizare a avionului.

- Președintele Consiliului Județean Suceava, Gheorghe Flutur, a declarat ca și anul acesta, credincioșii ortodocși care vor participa la slujbele din noaptea de Inviere vor primi Sfanta Lumina de la Ierusalim. Gheorghe Flutur a ținut sa mulțumeasca Arhiepiscopiei Sucevei și Radauților pentru parteneriatul…

- Credincioși ortodocși suceveni vor primi și anul acesta, in noaptea de Inviere, Lumina Sfanta de la Mormantul Sfant din Ierusalim. Anunțul a fost facut de președintele Consiliului Județean Suceava, Gheorghe Flutur, care a precizat ca instituția pe care o conduce, impreuna cu Aeroportul ...