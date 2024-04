Călătorii în adâncul sufletului – EMAA și noul său album – ,,f r a t e l e. a b i s” EMAA prezinta “f r a t e l e. a b i s” – un album ca o calatorie interioara. Cu versuri pline de profunzime și muzica care transcende genurile, “f r a t e l e. a b i s” este despre experiențele și emoțiile umane. Fiecare piesa este ca o fereastra catre sufletul artistului, oferind ascultatorilor o privire intima in universul sau emoțional. Albumul in sine pornește cu un tribut adus tristeții, trece prin stari angoasante și dezamagire și se deschide apoi, recapatand incredere și acceptare, devenind cald și optimist. Este un album care te imbie sa te pierzi in sunetele sale și sa te redescoperi… Citeste articolul mai departe pe crazyradio.ro…

