Stiri pe aceeasi tema

- Ioana Ignat, una dintre cele mai talentate voci din peisajul muzical romanesc contemporan, lanseaza albumul sau de debut, intitulat simplu și sugestiv „Ioana Ignat”, care reprezinta o oglinda a trairilor și experiențelor sale. „In albumul acesta sunt ca o carte deschisa unde totul este sincer și adevarat.…

- EMAA prezinta “f r a t e l e. a b i s” – un album ca o calatorie interioara. Cu versuri pline de profunzime și muzica care transcende genurile, “f r a t e l e. a b i s” este despre experiențele și emoțiile umane. Fiecare piesa este ca o fereastra catre sufletul artistului, oferind ascultatorilor o privire…

- Maggie Rogers a lansat piesa “So Sick Of Dreaming”. Single-ul va fi disponibil pe viitorul ei album, al treilea din cariera, Don’t Forget Me. Materialul va fi lansat pe 12 aprilie. Rogers a co-produs Don’t Forget Me cu Ian Fitchuk (Kacey Musgraves, Maren Morris) la Electric Lady Studios din New York…

- Formația Amala lanseaza la sfarșitul acestei saptamani albumul de debut cu o sesiune de autografe și un concert extraordinar. Trupa a luat naștere in 1989 la inițiativa lui Ljubisa Grujic, care in acele vremuri era student la Facultatea de Medicina din Timișoara, iar primul concert al trupei a avut…

- In vremurile actuale, in care diletantismul este adesea ridicat la nivel de arta exista tot mai puțini artiști care reușesc sa transmita lucruri curate și necosmetizate pentru un public cu urechi bine spalate. Din fericire, dincolo de luminile reflectoarelor stralucitoare și a producțiilor bine puse…

- In lumea fotbalului, fiecare detaliu poate face diferența intre o performanța de neuitat și una care trece neobservata. Unul dintre cele mai cruciale elemente ale echipamentului unui fotbalist sunt, fara indoiala, ghetele de fotbal. Acestea nu sunt doar un accesoriu, ci un partener de incredere pe teren,…

- Yeat a lansat albumul “2093 (Phase 2)”. Materialul 2093 intra in a doua etapa cu adaugarea a doua piese noi – „As We Speak” cu Drake și „Never quit”. „As We Speak” reprezinta a doua oara cand Drake și Yeat fac echipa oficial pentru a colabora, prima fiind „IDGAF” de pe albumul lui Drake, For... View…

- Trupa bucureșteana Taking Back August va lansa primul album de studio cu un concert in Clubul Expirat, pe data de 8 februarie. Cantarea inaugureaza și turneul de promovare al materialului. Alpha și Omega, alb și negru, lumina și umbra. Cateva principii contradictorii ale caror siguranța și adevar ne…