Agențiile MADR au plătit fermierilor peste 123,5 milioane de euro, în ultima săptămână In saptamana 22 – 30 aprilie 2024, AFIR și APIA au platit agricultorilor romani peste 123,5 milioane euro (617 milioane lei), a informat MADR. Din aceasta suma, Agentia pentru Finantarea Investitiilor Rurale (AFIR) a facut plati de 119 milioane euro (594,66 milioane de lei), precizeaza MADR in comunicatul sau. Prin platile efectuate in perioada mentionata, […] The post Agențiile MADR au platit fermierilor peste 123,5 milioane de euro, in ultima saptamana appeared first on Puterea.ro . Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- CFR IRLU, filiala CFR Marfa, va raporta o pierdere bruta de 13,7 milioane de lei in acest an, conform unui proiect de ordin pentru aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2024. Austeritate ocolește Societatea “Intreținere și Reparații Locomotive și Utilaje” – CFR IRLU S.A. filiala Societații…

- Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura (APIA) si Agentia pentru Finantarea Investitiilor Rurale (AFIR) au facut plati de peste 27,9 milioane euro in perioada 19-22 aprilie 2024, informeaza Ministerul Agriculturii. Astazi, APIA a efectuat plati pentru anul de cerere 2023 in suma totala de…

- Agentia pentru Protectia Mediului (APM) Vaslui a emis acordul de mediu pentru un nou parc eolian in judet. Acesta este proiectat sa funcționeze timp de 25 de ani și va avea o putere totala de 204.6 megawați.

- Bani pentru fermieri: APIA a platit fermierilor peste 10,53 miliarde lei. Doar astazi au fost virați bani catre 7.679 fermieri Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura (APIA) a platit fermierilor pana in prezent peste 10,53 miliarde de lei pentru anul de cerere 2023, a anuntat, marti, Ministerul…

- Romanii caștiga pe banda rulanta in instanța, impotriva ANAF. Magistrații au ajuns la concluzia ca sancțiuni de peste 600 de milioane de lei au fost date incorect. ANAF este batuta mar in instanța in fiecare zi! Una din trei sancțiuni impuse de inspectorii ANAF și contestate in instanța au fost caștigate…

- De la inceputul anului, peste 250 de milioane de lei au fost alocați de Agenția de Intervenție și Plați in Agricultura pentru fermierii din Republica Moldova. Banii sint deja debursați pe conturile solicitanților de subvenții de catre AIPA. Astfel, in primele doua luni in conturile beneficiarilor de…

- O mare parte din bulevardele principale ale Constanței, recent reabilitate cu zeci de milioane de euro de la Uniunea Europeana, prezinta deficiențe semnificative, potrivit unui reportaj Info Sud-Est. Dale crapate, puse stramb, carpeli și utilizarea materialelor de proasta calitate sunt doar cateva din…

- Aproximativ 35 de milioane de noi cazuri de cancer ar putea fi detectate in 2050, cu 77% mai mult comparativ cu 2022, a anunțat, joi, Organizația Mondiala a Sanatații . Creșterea accelerata a presiunii la nivel global a cancerului indica atat imbatranirea cat și creșterea numarului populației planetei,…