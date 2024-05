APIA: Sprijin financiar în valoare de 2,66 milioane lei pentru crescătorii de animale Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura (APIA) efectueaza plata ajutorului de stat in sectorul cresterii animalelor (ameliorare rase). Este vorba despre solicitarile prin cererile de plata aferente serviciilor prestate in luna februarie 2024, a anuntat, miercuri, Agenția de Plați și Intervenție pentru Agricultura. Conform comunicatului agenției, plata se efectueaza prin intermediul centrelor judetene. „Suma […] The post APIA: Sprijin financiar in valoare de 2,66 milioane lei pentru crescatorii de animale appeared first on Puterea.ro . Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

