- Palco Eduard Norbert, tanarul din Oiejdea care, aflat sub influenta alcoolului, a provocat un accident pe DN 1, in zona comunei Santimbru, in urma caruia trei tineri au murit, a fost condamnat la 5 ani de inchisoare cu executare. O firma de asigurari ar urma sa plateasca rudelor celor trei victime daune…

- Laszlo Dioszegi, conducatorul celor de la Sepsi, a anunțat faptul ca Nicolae Paun (25 de ani), mijlocașul covasnenilor, care a suferit o accidentare foarte grava in meciul cu Rapid, va lipsi cel puțin 6 luni de pe teren. Fotbalistul covasnenilor nu a putut termina meciul din Giulești, dupa o accidentare…

- Socrii primarului fugar din Baia Mare, Catalin Cherecheș au fost condamnați joi la inchisoare cu suspendare in dosarul in care erau judecați pentru dare de mita, respectiv complicitate la dare de mita. Magistrații din Mureș au decis sa o condamne pe Claudia Gliga la 3 ani de inchisoare cu…

- Un barbat din localitatea bihoreana Telechiu a fost condamnat la trei ani de inchisoare cu executare, dupa ce in vara anului trecut a fost prins in flagrant delict in timp ce vindea aproape o jumatate de kilogram de cannabis.

- James Crumbley, tatal adolescentului responsabil pentru un tragic incident dintr-un liceu din Michigan, risca pana la 15 ani de inchisoare, intr-un proces care a avut loc la scurt timp dupa condamnarea mamei baiatului.

- SOLICITARE…Condamnati, impreuna, la 31 de ani de inchisoare cu executare, cei 6 moldoveni acuzati de trafic de tigari, dare de mita si aderare la un grup infractional organizat, au cerut, acum, revizuirea pedepselor. Magistratii au luat act de cerereile formulate, dar acestea au fost respinse, ca nefondate.…

- Mai mult, milionarul spune ca dosarul pentru care au fost saltați de mascați este unul din urma cu 11 ani, care fusese inchis din lipsa de probe. Frații Tate au fost eliberați din arest la numai cateva ore dupa ce au fost reținuți. Decizie controversata a justiției romane - VIDEO "Adevarul despre corupția…