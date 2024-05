Artista a fost nascuta și crescuta in București, intr-o familie profund legata de muzica. Corina Chiriac a avut o copilarie și o adolescența marcate de sunetul instrumentelor și de notele muzicale care faceau parte integranta din viața ei. Parinții sai au fost profesori la Conservatorul „Ciprian Porumbescu” din București: tatal sau, Mircea Chiriac, era compozitor și profesor de armonie și contrapunct, in timp ce mama sa, Arșaluis Calaigian, era o pianista de excepție.Debutul Corinei Chiriac in lumea muziciiDeși parinții și-ar fi dorit ca micuța Corina sa urmeze o cariera de violonista, ea și-a…