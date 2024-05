Primăria lui Nicușor pune în pericol termoficarea Capitalei! ”A uitat” să plătească 600 milioane de lei Primaria Municipiului București, condusa de Nicușor Dan, nu a platit de cateva luni subvenția catre regia de termoficare Termoenergetica. Primaria lui Nicușor Dan are de platit 600 de milioane de lei subvenții catre regia de termoficare Termoenergetica, suma stransa in ultimele luni pentru ca autoritatea a neglijat aceasta obligație. Prin urmare, situația regiei a devenit […] The post Primaria lui Nicușor pune in pericol termoficarea Capitalei! ”A uitat” sa plateasca 600 milioane de lei appeared first on Puterea.ro . Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

