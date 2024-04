Stiri pe aceeasi tema

- Primarul Sectorului 5, Cristian Popescu Piedone, se ia din nou de Nicușor Dan, primarul general al Capitalei, „cel care disprețuiește cetațenii și le cere bani de pomana”. Piedone spune ca el și echipa lui fac treaba pentru comunitate și așa cum doresc cetațenii, in timp ce Nicușor sforaie leneș și…

- Cristian Popescu Piedone ii da replica lui Nicușor Dan dupa ce a fost jignit de edilul șef prin mass-media. ”Aud ca ma spurci prin televizoare!” a spus Piedone. Primarul Sectorului 5, Cristian Popescu Piedone , l-a desființat pe primarului general al Capitalei, Nicușor Dan, intr-un mesaj postat pe Facebook.…

- Primarul Sectorului 5, Cristian Popescu Piedone, a fost prezent in aceasta seara alaturi de echipele de intervenție ale primariei pe strazile Capitalei, unde din cauza vantului puternic mai mulți copaci s-au prabușit peste mașini și casele oamenilor. Piedone a luat primele masuri pentru a-i ajuta pe…

- Catalin Cirstoiu a insistat ca nu este un „candidat de sacrificiu”. In sondajul Avangdarde apare cu 16%. Catalin Cirstoiu, prezent la emisiunea Digi24 de luni seara, a subliniat ca nu a fost luat in considerare in niciun sondaj anterior anunțului sau ca fiind candidatul comun al PSD-PNL la Primaria…

- Primarul Sectorului 5, Cristian Popescu Piedone vine cu noi acuzații la adresa contacandidaților care intra in cursa pentru fotoliul Capitalei. Mesajul sau, intitulat „Scrisoare pentru saltimbancii politicii de circ și stapanii lor trufași”, ii ataca pe politicieni. In postarea realizata de Cristian…

- Primarul general al Capitalei, Nicusor Dan, anunta, sambata, ca sase autobuze electrice circula si pe linia 368.”Incepand de la 1 martie, 6 autobuze electrice circula si pe linia 368. Traseul deserveste o parte importanta din cartierul Drumul Taberei – cu plecare de la Valea Oltului - si se…

- Primarul general al Capitalei, Nicusor Dan, anunta, marti, ca a respins solicitarea de protest a transportatorilor si a fermierilor, pe motiv ca nu este ”rezonabila”. Acestia ar fi vrut sa ocupe, de vineri pana luni, cu 15.000 de vehicule, Piata Victoriei, ceea ce ar fi dus la paralizarea transportului…