Directia Nationala Anticoruptie (DNA) a descins, in aceasta dimineata, la Primaria Generala a Municipiului Bucuresti și la Politia Locala a Municipiului Bucuresti pentru a ridica anumite documente care-l vizeaza pe primarul general Nicusor Dan, dar si persoane cu functii de conducere apropiate de edil. Actiunea DNA survine in contextul in care procurorii anticoruptie au demarat cercetarile intr-un dosar complex vizand prejudicierea bugetului Primariei Municipiului Bucuresti de catre Nicusor Dan. Concret, acesta este acuzat ca incepand cu anul 2020 tine la sertar sute de sancțiuni contravenționale…