Stiri pe aceeasi tema

- Iata rezultatele financiare publicate de companie pentru primul trimestru, in comparatie cu asteptarile de consens ale analistilor de la LSEG: castig pe actiune: 20 de centi ajustati, fata de 17 centi asteptati; venituri: 1,86 miliarde USD, fata de 1,85 miliarde USD estimate Rezultatele din primul trimestru…

- Consiliul Concurenței a aprobat recent tranzacția prin care Intesa Sanpaolo Bank are in plan preluarea First Bank, conform anunțului facut marți de catre instituție. Aceasta mutare strategica va aduce schimbari semnificative pe piața bancara din Romania și va consolida poziția cumparatorului in cadrul…

- Cu ocazia Zilei Internaționale a Animalelor Fara Stapan, Humane Society International/Europa anunța continuarea programului dedicat animalelor de pe strada și din comunitați din Romania. Potrivit Raportului Mars privind animalele fara adapost , peste 360 de milioane de caini și pisici traiesc pe strada…

- Studiul mai releva faptul ca siguranța financiara ocupa locul 4 in prioritațile oamenilor atunci cand planifica intemeierea unei familii The post CUPLURILE ȘI BANII Studiu despre gestionarea financiara și relațiile de cuplu in Romania first appeared on Informatia Zilei .

- Riscurile geopolitice raman pe primul plan in randul riscurilor care pot afecta Romania pe un orizont de 10 ani, in special dezinformarea, conflictele armate intre state precum si atacurile cibernetice, considera analistii Asociatiei CFA Romania. “Ulterior socului fiscal din ianuarie, care a redus increderea…

- Mai mult de jumatate dintre romani (51%) nu considera apa de la robinet o sursa sigura de hidratare, arata un studiu realizat in patru tari din Europa Centrala si de Est (ECE), inclusiv Romania. Un studiu facut de Waterdrop arata ca 51% dintre romani nu considera apa de la robinet o sursa sigura de…

- Comisia Europeana in Romania a anunțat, zilele trecute, ca Europa se incalzește de doua ori mai repede decat alte continente, lucru care inseamna ingrijorare in randul oficialilor europeni. Pe langa reducerea emisiilor de gaze cu efect de sera, autoritațile europene spun ca trebuie sa ne pregatim pentru…

- Daca in 2019 erau doar 53.000 investitori pe Bursa de Valori Bucuresti, in 2024 sunt peste 180.000 investitori. Educatia financiara devine un “MUST” iar cei ce investesc eficient pe bursa ajung sa aiba castiguri lunare mai mari decat salariul. Educatie financiara – Mit sau realitate? Tot mai mult se…