Stiri pe aceeasi tema

- Secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, a efectuat o vizita surpriza la Kiev. Stoltenberg a dat asigurari luni ca „nu este prea tarziu pentru ca Ucraina sa castige” in fata Rusiei, in pofida regreselor recente ale armatei sale de pe front, in timp ce presedintele ucrainean Volodimir Zelenski…

- Propunerile Uniunii Europene de a redistribui miliarde de euro generate de dobanzile activelor rusesti inghetate sunt contestate de catre unele banci occidentale, care se tem ca acest lucru ar putea duce la litigii costisitoare, au declarat surse de rang inalt din sectorul de profil, citate Reuters…

- Austria a anuntat miercuri expulzarea a doi diplomati rusi, in contextul tensiunilor de dupa invadarea Ucrainei de catre Rusia, care a dus la impunerea de sanctiuni economice occidentale dure, transmite AFP. Diplomatii s-au comportat „intr-un mod incompatibil cu statutul lor diplomatic”, a spus Ministerul…

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski va efectua vineri o vizita in Turcia si se va intalni cu omologul sau turc, Recep Tayyip Erdogan, a anuntat joi, 7 martie, presedintia de la Ankara, informeaza Agerpres preluand Reuters.Intr-o postare pe reteaua sociala X, presedintia turca a mentionat ca cei…

- UPDATE 00.00 - Directorul general al Agentiei Internationale pentru Energie Atomica (AIEA), Rafael Grossi, asteapta sa aiba saptamana aceasta o discutie fata in fata cu presedintele rus Vladimir Putin asupra situatiei precare de la centrala nucleara Zaporojie ocupata de trupele ruse.UPDATE 22.00 - Ambasadorul…

- Ucraina si partenerii sai straini ar putea invita Rusia la un viitor summit de pace pentru a discuta o incheiere a invaziei Moscovei in conditiile Kievului, a indicat duminica Andrii Yermak, seful administratiei prezidentiale de la Kiev, informeaza Reuters, preluata de Agerpres. Elvetia va gazdui un…

- Olanda se alatura unei coalitii militare cu alti aliati, inclusiv Marea Britanie, care va furniza Ucrainei tehnologie avansata pentru drone si va consolida capacitatile sale ofensive in razboiul impotriva Rusiei, a anuntat miercuri ministrul olandez al apararii Kasja Ollongren intr-un interviu acordat…