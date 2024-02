Stiri pe aceeasi tema

- Cu o ascensiune artistica permanenta, dar și schimbari autentice, Lidia Buble aduce publicului un nou single, „Roșu Nuclear”. Piesa spune povestea fiecarei persoane care a trecut sau trece prin rutina, fie ea personala sau profesionala și are nevoie de schimbare, pentru a trece peste. Este despre curaj,…

- Winael incepe noul an in forța și inca din prima jumatate a lunii Ianuarie, acesta revine in atenția publicului cu cea de-a patra piesa din cariera – „Only you”, care se va regasi pe EP-ul pe care acesta il pregatește, unde vor fi, in total, cinci piese. „Only you” este o creație muzicala care evidențiaza...…

- Dupa succesul internațional al single-ului „Mhm Mhm”, Manuel Riva revine la tema sa specifica – universul și, alaturi de Eneli, lanseaza „Strangers to Lovers”, alaturi de un videoclip spectaculos realizat cu ajutorul inteligenței artificiale. Manuel Riva și Eneli lanseaza „Strangers to Lovers”, și…

- Chiar inainte de lansarea celui de-al doilea album How Have You Been?, Giant Rooks lanseaza single-ul „Pink Skies”. Pentru a insoți lansarea piesei, trupa și-a inceput turneul in Europa in ianuarie, unde „Pink Skies” și alte melodii de pe album vor fi cantate live pentru prima data. Giant Rooks despre…

- Formația The Hidden Jester din Jimbolia a lansat recent un nou single numit „Keep On Rockin’”, care anunța apariția unui nou material discografic programat pentru anul viitor. „Ideea piesei «Keep On Rockin’» a pornit de la dorința noastra de a transmite fanilor, și nu numai, ca vom continua, indiferent…

- Toosii a lansat “IDGAF”. Piesa introspectiva documenteaza durerea pe care a indurat-o, dar și numeroasele triumfuri pe care le-a obținut pe parcurs. Pentru a marca aceasta ocazie speciala, artistul lanseaza un videoclip care surprinde momente intime. „IDGAF” este cea mai recenta muzica de la Toosii…

- Sfarșitul lui 2023 vine cu muzica proaspata și promisiunea unui material muzical complex din partea EMEI. “Lyudi”, o piesa despre bucuria de a fi, a trai și de a canta, deschide seria lansarilor și ne face pofta de mai multa muzica. Extaz și liniște in același timp, urmeaz-o pe EMAA pentru a afla ce…

- Dupa ce a lansat un album anul acesta, „AFRODISIAC”, JUNO are toate motivele sa petreaca pana-n zori și sa fie EROU. Artistul a lansat piesa EROU și are un vibe potrivit pentru petrecerea la care vrei sa mergi weekend-ul asta. JUNO este sufletul oricarei petreceri, iar acest lucru nu e un secret pentru…