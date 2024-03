Bon Jovi a lansat piesa “Legendary”

Stiri pe aceeasi tema

- Costi, hitmakerul care iși surprinde publicul cu muzica sa, aduce in playlisturi o noua piesa, de data aceasta direct din orașul contrastelor – Marrakech. Compusa de catre Costi alaturi de Arman Mardigian, „Marrakech (Dale Ya)” este și numele celei de-a treia piesa de pe urmatorul album al artistului.…

- Zayn a lansat piesa “What I Am” și anunța noul album. Cantecul este prima lansare de pe cel de-al patrulea album al sau, ROOM UNDER THE STAIRS, care va fi lansat pe 17 mai 2024 prin Mercury Records. In ultimii șase ani, ZAYN a scris și a creat ROOM UNDER THE STIRS la studioul sau... View Article

- Ministerul Educatiei a lansat un proiect prin care se va realiza un sistem de evaluare si testare securizataMinisterul Educatiei a anuntat marti lansarea proiectului "e-Evaluare, e-Examinare in Educatie (4E-Education)" care are ca obiectiv crearea unui sistem de evaluare si testare securizata online…

- Tamiga & 2Bad au lansat recent o noua melodie pop intitulata „Amor”. Piesa combina elemente de muzica latino, creand astfel o atmosfera vibranta și totodata visatoare. Versurile melodiei vorbesc despre pasiunea și iubirea pentru o persoana speciala , cu un mesaj care transmite dorința de a trai…

- Liam Payne a lansat piesa “Teardrops”. Liam Payne pornește intr-un nou capitol interesant, anunțandu-și revenirea odata cu lansarea foarte așteptatului sau single „Teardrops”, prin Capitol Records. Single-ul face referire la pop-ul ritmic de la sfarșitul anilor 90 și inceputul anilor 00, este despre…

- „O cunosc de foarte mulți ani pe Ornela, ne tot intalneam prin televiziune la diferite emisiuni și speram ca aceasta colaborare sa se intample candva, dar am lasat lucrurile sa decurga natural și iata ca „niciodata sa nu spui niciodata”. O respect foarte mult și chiar daca nu ma așteptam, recunosc,…

- Bruce Springsteen si alte vedete din lumea muzicii i-au adus vineri un omagiu rockerului Jon Bon Jovi, la o strangere de fonduri anuala organizata inaintea galei Premiilor Grammy 2024, interpretand propriile versiuni ale unor hituri precum hitul "Blaze of Glory" din amplul catalog al artistului, relateaza…