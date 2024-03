Zayn a lansat piesa “What I Am” și anunță noul album Zayn a lansat piesa “What I Am” și anunța noul album. Cantecul este prima lansare de pe cel de-al patrulea album al sau, ROOM UNDER THE STAIRS, care va fi lansat pe 17 mai 2024 prin Mercury Records. In ultimii șase ani, ZAYN a scris și a creat ROOM UNDER THE STIRS la studioul sau de acasa din PA. Acest album marcheaza cea mai personala lansare a sa de pana acum, reflectand locul in care se afla in viața, in timp ce exploreaza complexitațile vindecarii, liniștii și creșterii. Reflectand la ROOM UNDER THE STIRS, Zayn spune: „Acesta este albumul meu preferat pe care l-am facut pana acum, in principal… Citeste articolul mai departe pe crazyradio.ro…

Sursa articol si foto: crazyradio.ro

